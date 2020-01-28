2020-01-28T11:47:35+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулась иномарка

ДТП произошло в Советском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель получил ранения различной степени тяжестиВодитель получил ранения различной степени тяжестиФото: Из архива "КП"
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27 января примерно в 9:45 24-летний водитель автомобиля «Хендай Элантра» ехал в сторону поселка Кшенский в Советском районе со стороны Черемисиново. На 119 километре автодороги КурскКасторное он, по предварительным данным, не справился с управлением.

Автомобиль съехал в кювет по ходу движения и перевернулся. Водитель получил ранения различной степени тяжести и был доставлен в Советскую центральную районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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