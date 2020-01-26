Мэрия Курска рассказала, когда в микрорайоне КЗТЗ появятся отопление и горячая вода

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:12:38+03:00

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Администрация Курска рассказала о ходе работ на тепломагистрали №2. Напомним, из-за порыва ветхого участка тепломагистрали на улице Энгельса вечером 25 января без отопления и горячей воды остались дома микрорайона КЗТЗ и Центрального округа (часть ул. Кр. Армии, Дзержинского, Бочарова, Щепкина и др).

Позже обладминистрация сообщила, что «Квадра» переключила потребителей на резервную схему подачи отопления, поэтому во всех домах должно быть тело, но часть может оставаться без горячей воды. В пресс-службе мэрии добавили: на аварийных работах задействовано семь единиц спецтехники. Земляные работы завершены, демонтированы лотки и трубопровод. Все необходимые материалы и оборудование на месте.

- Плановое время завершения монтажа трубопровода - 14.00, заполнение системы теплоносителем и выход на штатный режим - 18.00, - добавили в администрации.

Что касается жалоб горожан на отсутствие отопления в домах, в мэрии советуют обращаться по этому поводу в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU