Житель Курской области до смерти избил собутыльницу
Злоумышленник проведет в колонии 9,5 лет
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободыФото: Из архива "КП"
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Ранее судимый за убийство житель Железногорска распивал со своей знакомой в квартире спиртное. Между ними произошла ссора, мужчина стал избивать женщину. От полученных ранений потерпевшая скончалась.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Курской области.
Похожее преступление произошло 21 января в поселке Коренево. Здесь 32-летний местный житель избил и задушил жену. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU