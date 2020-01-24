Житель Курской области до смерти избил собутыльницу

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:22:42+03:00

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы Фото: Из архива "КП"

Злоумышленник проведет в колонии 9,5 лет

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Ранее судимый за убийство житель Железногорска распивал со своей знакомой в квартире спиртное. Между ними произошла ссора, мужчина стал избивать женщину. От полученных ранений потерпевшая скончалась.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Курской области.

Похожее преступление произошло 21 января в поселке Коренево. Здесь 32-летний местный житель избил и задушил жену. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU