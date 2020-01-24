На Курской АЭС остановили первый энергоблок

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:55:12+03:00

На КАЭС заявили, что уровень радиации в регионе - в норме Фото: предоставлено пресс-службой

На нем проводят ремонт

Изменить размер текста: A A

Средний планово-предупредительный ремонт энергоблока № 1 предусмотрен годовым графиком, сообщили на станции. Ремонтные работы намечено выполнить в регламентном объеме, также предусмотрены производственные операции по программе управления ресурсными характеристиками энергоблока.

Для подготовки к плановому среднему ремонту один из двух турбогенераторов энергоблока № 1 (ТГ-2) 23 января отключен от сети, мощность энергоблока снижена на 50%.

Отключения оборудования прошли в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

За 44 года работы энергоблок № 1 выработал более 239,3 млрд. кВтч. электроэнергии. C 1976 года его среднегодовая выработка полностью обеспечивает потребности промышленности Курской области в электрической энергии.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений, сказали на станции.

ИСТОЧНИК KP.RU