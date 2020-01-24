Курский пенсионер украл в супермаркете сумку с деньгами и документами

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:46:22+03:00

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Жительница Курска зашла в один из супермаркетов и встретила там знакомую. Она отвлекалась на беседу и потеряла из виду сумку, оставленную в тележке. Обернувшись через несколько минут, женщина обнаружила пропажу, начала искать сумку самостоятельно, не нашла и обратилась в полицию.

В сумке хранились личные документы, документы и ключи от машины, около 20 тысяч рублей и банковские карты. Сотрудники Западного отдела полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели пожилого человека, который забрал сумку и ушел из магазина.

В очередной раз, когда мужчина пришел в супермаркет, его остановили для разбирательства. 70-летний пенсионер сознался в хищении и отдал документы, от которых не успел избавиться, а также банковские карты, к которым, не имея пин-кода, не смог найти доступ. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU