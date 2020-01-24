В МЧС рассказали подробности пожара в курском кафе "Мимино"

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:24:20+03:00

По официальным данным пожар тушили 98 человек и 32 единицы техники Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сотня специалистов не могла справиться с огнем два часа, пока заведение почти полностью не сгорело [фото]

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"КП" уже рассказывала о пожаре, который произошел в самом центре Курска вечером 23 января. В МЧС рассказали подробности пожара в кафе «Мимино» в Первомайском парке Курска и уточнили хронологию ЧП.

17:05 – поступило сообщение о возгорании в кафе по адресу Курск, Красная площадь, д.7. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

На момент возгорания в помещении кафе было десять человек, все они выбежали на улицуФото: Яна ШЕЛЕСТ

17:08 – прибыли первые пожарно-спасательные подразделения ПСЧ 4 и ПСЧ 20, принято решение о вызове дополнительных сил. Установлено, что горит утеплитель в чердачном помещении кафе. В кафе отключили электроэнергию, создали боевые участки тушения пожара. Площадь пожара составила 800 м² (по всей крыши кафе).

17:29 – объявлен ранг пожара №2.

18:00 – объявлен ранг пожара №3. На место прибыл начальник Главного управления МЧС России по Курской области.

ЧП произошло в Первомайском паркеФото: Яна ШЕЛЕСТ

18:37 – локализация пожара.

18:59 – обрушилось деревянное перекрытие между первым этажом и мансардой.

19:05 – огонь наконец удалось потушить.

По официальным данным пожар тушили 98 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС России 44 человека и 15 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. Органы дознания сейчас ведут следственные мероприятия. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU