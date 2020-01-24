Под Курском реконструировали детскую поликлинику

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:10:37+03:00

На ремонт потратили четыре млн рублей из областного бюджета

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В Черемисиново заработала обновленная детская поликлиника. Ремонт сделали в рамках регионального проекта, входящего в состав нацпроекта «Здравоохранение». Теперь детское отделение Черемисиновской центральной районной больницы отвечает всем требованиями бережливой поликлиники – открытая регистратура, колл-центр, внутренняя связь для специалистов.

Записаться на прием стало проще, очередей нет. Для здоровых и больных пациентов оборудовали отдельные входы. Построили крытую площадку для детских колясок. Для людей с ограниченными возможностями появились пандус и специально оборудованная туалетная комната.

На ремонт потратили четыре млн рублей из областного бюджета. Ранее было закуплено медицинское оборудование для офтальмологического кабинета, аппарат УЗИ, дефибриллятор – всего на сумму семь млн рублей. Еще два млн рублей из областных средств направили на покупку немецкого немедицинского оборудования. Из федерального бюджета поступило десять млн рублей на высокоточный рентгенаппарат.

ИСТОЧНИК KP.RU