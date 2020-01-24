Курская пенсионерка перечислила мошенникам более ста тысяч

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:18:46+03:00

Потерпевшая перечислила на счет аферистам свыше ста тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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63-летняя курянка неоднократно заказывала лекарства через интернет. Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация в размере 420 тысяч рублей за некачественные препараты.

Чтобы получить эти деньги пенсионерке нужно было оплатить пошлину, транзакцию и открытие личного счета. Средств у пожилой женщины не было, поэтому она решила взять кредит в банке, рассчитывая после получения выплаты его сразу же погасить.

Потерпевшая перечислила на счет аферистам свыше ста тысяч рублей. Так и не дождавшись компенсации, пенсионерка обратилась в полицию. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полиция настоятельно просит курян быть внимательными и проверять информацию, полученную от незнакомых лиц по телефону. Не спешите называть свои персональные данные или переводить денежные средства на посторонние счета.

ИСТОЧНИК KP.RU