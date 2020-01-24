В Курской области пьяный водитель устроил ДТП

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:13:41+03:00

Мужчина сам же пострадал в этой аварии

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ДТП произошло 23 января примерно в 14 часов 05 минут вблизи дома 2 по улице Димитрова Железногорска Курской области.

- 48-летний водитель автомобилем «ЛАДА Гранта» по предварительным данным врезался в «АУДИ А6», за рулем которого был 25-летний курянин, - рассказали в ГИБДД региона.

"АУДИ" двигалась по улице Мира со стороны Заводского проезда. В результате ДТП водитель автомобиля «ЛАДА Гранта» с ранениями различной степени тяжести был госпитализирован в больницу. Экспертиза показала, что он был пьян, сказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU