Под Курском водитель «Тойоты» насмерть сбил пожилую женщину

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:48:19+03:00

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте Фото: УМВД России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

24 января около семи часов утра 47-летний водитель автомобиля «Тойота», по предварительным данным, двигался по федеральной трассе М2 со стороны Москвы в сторону Курска. На 469 километре дороги он сбил 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU