2020-01-24T09:48:19+03:00
Происшествия

Под Курском водитель «Тойоты» насмерть сбил пожилую женщину

ДТП произошло на трассе М2
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП пострадавшая скончалась на местеВ результате ДТП пострадавшая скончалась на местеФото: УМВД России по Курской области.
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24 января около семи часов утра 47-летний водитель автомобиля «Тойота», по предварительным данным, двигался по федеральной трассе М2 со стороны Москвы в сторону Курска. На 469 километре дороги он сбил 71-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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