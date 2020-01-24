2020-01-24T09:42:45+03:00
Происшествия

Под Курском пожар уничтожил жилой дом

ЧП произошло ночью в Железногорском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар тушили 20 человекПожар тушили 20 человекФото: Из архива КП.
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В 02:07 24 Января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Новая жизнь Железногорского района Курской области.

По данным ЧС пожарные были на месте в 02:13 и приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 02:16, ликвидирован в 02:19.

В результате пожара в жилом деревянном доме размером 54 "квадрата" огнем поврежден жилой дом по всей площади, вещи.

К ликвидации пожара привлекались 20 человек, шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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