Куряне вошли в российскую сборную по конному спорту
Министерство спорта РФ утвердило список кандидатов в спортивные сборные команды России по конному спорту на 2020 год. От Курской области туда включены Максим Вакин и Юлия Разинькова. Они будут соревноваться в дисциплине «Троеборье».
Современная конноспортивная школа открылась в Курске в начале марте 2018 года. Комплекс рассчитанный на обучение 170 учащихся, оборудован манежем с трибуной, тренировочными полями и теплыми конюшнями. Школа отвечает всем мировым стандартам. Оснащение позволяет проводить в ней соревнования и готовить спортсменов международного уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU