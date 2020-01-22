2020-01-22T18:39:06+03:00
Спорт

Куряне вошли в российскую сборную по конному спорту

Они будут соревноваться в дисциплине «Троеборье»
Яна ШЕЛЕСТ
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Современная конноспортивная школа открылась в Курске в начале марте 2018 годаСовременная конноспортивная школа открылась в Курске в начале марте 2018 годаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Министерство спорта РФ утвердило список кандидатов в спортивные сборные команды России по конному спорту на 2020 год. От Курской области туда включены Максим Вакин и Юлия Разинькова. Они будут соревноваться в дисциплине «Троеборье».

Современная конноспортивная школа открылась в Курске в начале марте 2018 года. Комплекс рассчитанный на обучение 170 учащихся, оборудован манежем с трибуной, тренировочными полями и теплыми конюшнями. Школа отвечает всем мировым стандартам. Оснащение позволяет проводить в ней соревнования и готовить спортсменов международного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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