2020-01-22T17:42:09+03:00
Происшествия

Директор одной из курских компаний не выплачивал работнику зарплату

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Перед потерпевшим образовалась задолженность на сумму свыше 60 тысяч рублейПеред потерпевшим образовалась задолженность на сумму свыше 60 тысяч рублейФото: Из архива "КП"
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Железногорский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью. Мужчину подозревают в невыплате зарплаты.

По версии следствия, директор одной из Железногорских организаций, работающий в сфере строительства, в нарушение требований Конституции Российской Федерации и трудового законодательства умышленно не выплачивал свыше двух месяцев заработную плату одному из работников с сентября по ноябрь 2019 года. Перед потерпевшим образовалась задолженность на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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