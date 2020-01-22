В Курске арестовали парня, убившего мужчину на проспекте Кулакова

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:43:19+03:00

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"КП" сообщала ранее, что следственный комитет расследует уголовное дело по факту смерти 38-летнего мужчины, которого жестоко избили в Курске. По подозрению в совершении этого преступления задержали 28-летнего жителя города. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

8 января 2020 года примерно в 00 часов 45 минут между обвиняемым и ранее ему знакомым потерпевшим около одного из магазинов, расположенных на проспекте Кулакова города Курска произошел конфликт. Обвиняемый ударил потерпевшего кулаком по лицу. От удара мужчина упал, а злоумышленник нанес ему еще один удар. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Молодого человека арестовали. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU