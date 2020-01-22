2020-01-22T16:07:27+03:00
Здоровье

Врачи Курской областной больницы проводят операции в райцентрах

Доктора будут выезжать каждую неделю
Яна ШЕЛЕСТ
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Все районные больницы получат профессиональную поддержкуВсе районные больницы получат профессиональную поддержкуФото: Из архива "КП"
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Врачи областной клинической больницы ведут консультативную работу, выезжая в составе врачебных бригад в районы области. В рамках Года здоровья для повышения доступности специализированной помощи населению в центральных районных больницах они теперь будут проводить и операции.

Заведующий отделением гнойной хирургии областной больницы Сергей Григорьев во вторник посетил Рыльскую ЦРБ. Врач осмотрел пациентов и провел плановую операцию по удалению желчного пузыря. Процедура длилась около полутора часов и прошла успешно.

Все районные больницы получат профессиональную поддержку, а выезды врачей Курской областной клинической больницы в районы станут еженедельными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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