Врачи Курской областной больницы проводят операции в райцентрах

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:07:27+03:00

Все районные больницы получат профессиональную поддержку Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

Врачи областной клинической больницы ведут консультативную работу, выезжая в составе врачебных бригад в районы области. В рамках Года здоровья для повышения доступности специализированной помощи населению в центральных районных больницах они теперь будут проводить и операции.

Заведующий отделением гнойной хирургии областной больницы Сергей Григорьев во вторник посетил Рыльскую ЦРБ. Врач осмотрел пациентов и провел плановую операцию по удалению желчного пузыря. Процедура длилась около полутора часов и прошла успешно.

Все районные больницы получат профессиональную поддержку, а выезды врачей Курской областной клинической больницы в районы станут еженедельными.

ИСТОЧНИК KP.RU