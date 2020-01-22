Врачи Курской областной больницы проводят операции в райцентрах
Врачи областной клинической больницы ведут консультативную работу, выезжая в составе врачебных бригад в районы области. В рамках Года здоровья для повышения доступности специализированной помощи населению в центральных районных больницах они теперь будут проводить и операции.
Заведующий отделением гнойной хирургии областной больницы Сергей Григорьев во вторник посетил Рыльскую ЦРБ. Врач осмотрел пациентов и провел плановую операцию по удалению желчного пузыря. Процедура длилась около полутора часов и прошла успешно.
Все районные больницы получат профессиональную поддержку, а выезды врачей Курской областной клинической больницы в районы станут еженедельными.
ИСТОЧНИК KP.RU