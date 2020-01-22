2020-01-22T15:36:41+03:00
Общество

В Курской области усилится ветер

Местами пройдет снег
Яна ШЕЛЕСТ
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. Температура ночью -1…6 °С, днем от -4…+1 °С. Температура ночью -1…6 °С, днем от -4…+1 °СФото: Из архива "КП"
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Курские спасатели предупреждают курян об усилении ветра. С сегодняшнего вечера и на протяжении суток в области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 9-14 м/с, днем местами порывы до 18 м/с. Температура ночью -1…-6 °С, днем от -4…+1 °С.

Сотрудники МЧС напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования. А значит, помощь всегда придёт вовремя!

ИСТОЧНИК KP.RU

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