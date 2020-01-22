В Курской области работает "горячая линия" по качеству молочной продукции

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:42:56+03:00

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До 4 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Курской области работает тематическая «горячая линия» по вопросам качества и безопасности молочной продукции и срокам годности.

Куряне могут задать свои вопросы в рабочие дни с 9-00 до 17-00, в пятницу – с 9-00 до 16-00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам центрального аппарата Управления и его территориальных отделов:

- в Курске 8- (4712) 58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8-(471-48) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8-(471-40) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8-(471-43) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8-(471-45) 4-39-65.

Также для потребителей работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU