В Курской области главу города наказали за контейнерные площадки

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:37:27+03:00

Они не оборудованы по нормам

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На двух улицах Щигров расположены контейнерные площадки, внесенные в реестр размещения мест накопления твердых коммунальных отходов. При этом их состояние не соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. Нет водонепроницаемого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждения, чтобы мусор не разлетался, сказали в прокуратуре региона.

Это нарушает право людей на благоприятную окружающую среду, создает угрозу здоровью, считают в ведомстве.

Межрайонный прокурор внес главе Щигров представление, в котором потребовал устранить нарушения. Кроме того возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

ИСТОЧНИК KP.RU