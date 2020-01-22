В Курской области главу города наказали за контейнерные площадки
На двух улицах Щигров расположены контейнерные площадки, внесенные в реестр размещения мест накопления твердых коммунальных отходов. При этом их состояние не соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. Нет водонепроницаемого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждения, чтобы мусор не разлетался, сказали в прокуратуре региона.
Это нарушает право людей на благоприятную окружающую среду, создает угрозу здоровью, считают в ведомстве.
Межрайонный прокурор внес главе Щигров представление, в котором потребовал устранить нарушения. Кроме того возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
ИСТОЧНИК KP.RU