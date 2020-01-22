2020-01-22T14:37:27+03:00
Происшествия

В Курской области главу города наказали за контейнерные площадки

Они не оборудованы по нормам
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе с контейнерными площадками - настоящая проблемаВ регионе с контейнерными площадками - настоящая проблемаФото: Светлана ВОЛКОВА
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На двух улицах Щигров расположены контейнерные площадки, внесенные в реестр размещения мест накопления твердых коммунальных отходов. При этом их состояние не соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям. Нет водонепроницаемого покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждения, чтобы мусор не разлетался, сказали в прокуратуре региона.

Это нарушает право людей на благоприятную окружающую среду, создает угрозу здоровью, считают в ведомстве.

Межрайонный прокурор внес главе Щигров представление, в котором потребовал устранить нарушения. Кроме того возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

ИСТОЧНИК KP.RU

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