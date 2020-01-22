Задержали курянина, который забрал чужие деньги из банкомата
Курянин воспользовался услугами банкомата, но после совершения нескольких операций и нажатия кнопки о снятии денег отвлекся на телефонный звонок и забыл забрать семь с половиной тысяч рублей наличными.
Случайную оплошность заметил прохожий. Он увидел, как банкомат выдал деньги, и забрал их. Владелец денег вернулся спустя две минуты, но от заказа остался только чек выдачи.
Оперативники просмотрели камеры и в указанное время увидели на видео, как неизвестный, пряча лицо, забрал чужие деньги. Несмотря на попытки скрыться, личность вора установили. 34-летний прежде неоднократно судимый курянин признался в краже и пообещал в ближайшие дни вернуть деньги.
Полиция напоминает, что оставленные в банкомате деньги, забытые в транспорте вещи, найденный на улице кошелек – не являются потерянными. Тот, кто возьмет чужую вещь, совершит кражу и будет отвечать в соответствии с действующим законодательством. Поэтому при обнаружении чужих вещей, гражданин обязан попытаться вернуть их владельцу, если же это не удается – обратиться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU