По Курску пройдет "Читающий маршрут"

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:04:35+03:00

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24 января в 11.00 пройдет очередной этап проекта «Читающий маршрут» «Студенты Курска. PRO-чтение». Особое внимание будет уделено высшим учебным заведениям Курска. Пассажирам расскажут об успешных и знаменитых земляках - спортсменах, деятелях культуры и искусства, которые окончили курские вузы и стали гордостью соловьиного края, литературных произведениях о студенчестве, среди них - А. Грибоедов «Студент», Ю. Трифонов «Студенты», Л. Чарская «Гимназистки», Н. Гарин-Михайловский «Студенты». Представители Ресурсного центра добровольчества Курской области расскажут об истории российского студенчества, в исполнении молодых артистов прозвучат музыкальные и поэтические номера.

Каждый желающий сможет сфотографироваться в фотозоне «Большая зачетка». На остановках «Курский государственный университет» и «Курская государственная сельскохозяйственная академия» по традиции будут выбраны «счастливые» пассажиры», которые станут обладателями подарков от организаторов. Все студенты-пассажиры получат сувениры на память.

Стартует «Читающий маршрут» с Красной площади в 11.00 по маршруту № 1 «Знаменский собор – ККПФ - Знаменский собор».

ИСТОЧНИК KP.RU