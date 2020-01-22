Курянка завоевала "бронзу" на Международном женском турнире по боксу

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:30:52+03:00

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Курянка Лиана Тарасян стала бронзовым призером на IX Международном женском турнире по боксу «Кубок наций», который проходил с 13 по 20 января 2020 года в сербском городе Сомбор.

Соревнования проводились среди девочек 2006-2007 годов рождения, юниорок 2004-2005 годов рождения и девушек 2002-2003 годов рождения. Участие в них приняли 197 спортсменок из 29 стран мира, отметили в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU