В Курской области отремонтируют более 77 км дорог

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:37:49+03:00

В этом году на эти цели планируют направить порядка 1,7 млрд рублей

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На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Курской области направят порядка 1,7 млрд рублей. На эти деньги отремонтируют более 77 километров дорог регионального и муниципального значения.

В Курске основная часть работ пройдет в Центральном и Сеймском округах. Планируется отремонтировать 46 объектов общей площадью около 457 тысяч квадратных метров. Новое покрытие появится на ул. Заводская, Народная, Обоянская, Парковая, улицах Кавказская, Пучковка и других. Также отремонтируют площади Рокоссовского и Комарова.

В рамках проекта заменят асфальтобетонное покрытие, бортовой камень, дорожные знаки, нанесут разметку. Особое внимание уделят благоустройству прилегающих тротуаров. Дорожные работы в текущем году будут проводиться с использованием новой технологии объемного проектирования «СПАС». Это позволит увеличить срок эксплуатации дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU