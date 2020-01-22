В центре Курска иномарка влетела в световую опору
Пострадал водитель
Авария произошла поздно вечеромФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 21 января примерно в 23 час 10 минут. 28-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», ехал со стороны Московской площади в направлении улицы Никитская по улице Карла Маркса.
Напротив дома 33/41 он не справился с управлением автомобиля и врезался в световую опору. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, сообщили в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU