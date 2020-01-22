2020-01-22T10:14:59+03:00
Происшествия

В центре Курска иномарка влетела в световую опору

Пострадал водитель
Ольга ДАНИЛОВА
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Авария произошла поздно вечеромАвария произошла поздно вечеромФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 21 января примерно в 23 час 10 минут. 28-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Астра», ехал со стороны Московской площади в направлении улицы Никитская по улице Карла Маркса.

Напротив дома 33/41 он не справился с управлением автомобиля и врезался в световую опору. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, сообщили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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