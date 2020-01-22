2020-01-22T10:09:18+03:00
Звезды

В Курске пройдет бесплатный концерт на жестовом языке

Зрители "услышат" известные хиты
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
На концерт и мастер-класс приглашают всех желающихНа концерт и мастер-класс приглашают всех желающихФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

30 января в Курском ТЮЗе «Ровесник» пройдут бесплатные выступления на жестовом языке.

Воронежский коллектив «ШОУ ТЕАТР» привезет в Курск гастроли своего «Концерта жестовой песни», чтобы глухие и слабослышащие жители Курска смогли приобщиться к театру. Проект уникальный для Черноземья: он сочетает в себе музыку, театр и жестовую речь. На сцене прозвучат (и не только прозвучат) известные музыкальные хиты: песни Сергея Бабкина, Земфиры, Кино, Николая Караченцова, Димы Билана, Alai Oli, Аффинаж, The Hatters и другие. Прозвучат стильно, дерзко, молодежно! Каждый номер, каждая песня – это небольшая театральная постановка. Будет над чем посмеяться и о чем поплакать, обещают организаторы.

Интересен концерт будет для всех, не только для слабослышащих: его номера подходят любому, кто хочет расширить границы восприятия песен и искусства. Помимо концерта коллектив проведет мастер-класс по пластической выразительности с помощью жестового языка для артистов (профессионалов, любителей и всех желающих)

Время начала мероприятий: мастер-класс в 14:00, концерты в 18:00 и в 20:00

Вход бесплатный, нужно только заранее зарегистрироваться на выбранный показ: https://showtheatrevrn.timepad.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24