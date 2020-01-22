В Курске пройдет бесплатный концерт на жестовом языке

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:09:18+03:00

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30 января в Курском ТЮЗе «Ровесник» пройдут бесплатные выступления на жестовом языке.

Воронежский коллектив «ШОУ ТЕАТР» привезет в Курск гастроли своего «Концерта жестовой песни», чтобы глухие и слабослышащие жители Курска смогли приобщиться к театру. Проект уникальный для Черноземья: он сочетает в себе музыку, театр и жестовую речь. На сцене прозвучат (и не только прозвучат) известные музыкальные хиты: песни Сергея Бабкина, Земфиры, Кино, Николая Караченцова, Димы Билана, Alai Oli, Аффинаж, The Hatters и другие. Прозвучат стильно, дерзко, молодежно! Каждый номер, каждая песня – это небольшая театральная постановка. Будет над чем посмеяться и о чем поплакать, обещают организаторы.

Интересен концерт будет для всех, не только для слабослышащих: его номера подходят любому, кто хочет расширить границы восприятия песен и искусства. Помимо концерта коллектив проведет мастер-класс по пластической выразительности с помощью жестового языка для артистов (профессионалов, любителей и всех желающих)

Время начала мероприятий: мастер-класс в 14:00, концерты в 18:00 и в 20:00

Вход бесплатный, нужно только заранее зарегистрироваться на выбранный показ: https://showtheatrevrn.timepad.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU