Курские полицейские по горячим следам раскрыли кражу

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:54:24+03:00

Вор проник в дом через окно и похитил технику

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19 января в Северо-Западный отдел полиции обратился курянин и сообщил, что ночью у него похитили имущество. Молодой человек отсутствовал дома, а, вернувшись в семь утра, обнаружил следы проникновения и пропажу.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. При осмотре выяснилось, что злоумышленник проник в дом через окно. Пропали телевизор, компьютер, а также коллекция монет советского периода.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого, и задержать его. Тридцатилетний курянин, проживающий на проспекте Дружбы, хранил похищенное у себя дома. Вещи изъяли, после проведения следственных действий их вернут владельцу.

Подозреваемый ранее был судим за аналогичные преступления. Он признался, что совершил кражу, так как нуждался в деньгах и нигде не работал. По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU