В Курске разработают концепцию городского арт-пространства
Слушания пройдут 25 января
На слушаниях обсудят идеи интерьерного оформления и событийного наполненияФото: Из архива "КП"
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25 января в Курске пройдут молодежные слушания в формате мозгового штурма по разработке концепции городского арт-пространства на улице Ленина, д.15.
Открыть некоммерческое творческое пространство для молодежи поддержали в администрации Курска. В декабре 2019 года завершился первый этап ремонта в новом помещении.
На слушаниях обсудят идеи интерьерного оформления и событийного наполнения этого арт-пространства. Подробности и регистрация участников – в сообщениях встречи. Количество мест ограничено!
ИСТОЧНИК KP.RU