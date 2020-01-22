В Курске разработают концепцию городского арт-пространства

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:43:35+03:00

На слушаниях обсудят идеи интерьерного оформления и событийного наполнения Фото: Из архива "КП"

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25 января в Курске пройдут молодежные слушания в формате мозгового штурма по разработке концепции городского арт-пространства на улице Ленина, д.15.

Открыть некоммерческое творческое пространство для молодежи поддержали в администрации Курска. В декабре 2019 года завершился первый этап ремонта в новом помещении.

На слушаниях обсудят идеи интерьерного оформления и событийного наполнения этого арт-пространства. Подробности и регистрация участников – в сообщениях встречи. Количество мест ограничено!

ИСТОЧНИК KP.RU