В Курске на ПЛК произошел пожар в многоэтажке
В 05:24 22 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в подсобном помещении многоквартирного дома в Курске.
Пожарные по данным МЧС приехали на место ЧП через пять минут после звонка, в 05:29,и приступили к тушению. Огонь удалось погасить через 20 минут, около шести часов утра.
На лестничной площадке многоэтажки горела кладовая на площади восемь квадратных метров. Спасатели эвакуировали 19 человек, из которых один - ребенок.
Пожара тушили 30 человек и 10 единиц техники.
Ущерб и причина пожара устанавливаются.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.
ИСТОЧНИК KP.RU