В Курске на ПЛК произошел пожар в многоэтажке

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:17:42+03:00

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В 05:24 22 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в подсобном помещении многоквартирного дома в Курске.

Пожарные по данным МЧС приехали на место ЧП через пять минут после звонка, в 05:29,и приступили к тушению. Огонь удалось погасить через 20 минут, около шести часов утра.

На лестничной площадке многоэтажки горела кладовая на площади восемь квадратных метров. Спасатели эвакуировали 19 человек, из которых один - ребенок.

Пожара тушили 30 человек и 10 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU