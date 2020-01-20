Курянин взял бронзу на Кубке мира по рапире

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:44:06+03:00

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Курский рапирист Владислав Мыльников занял третье место на этапе Кубка мира по рапире среди юниоров, личные соревнования которого прошли во французском городе Экс-ан-Прованс.

Владислав вошел в четверку сильнейших рапиристов, победив датчанина Йонаса Винтерберга-Поульсена с отрывом всего в одно очко и счетом 15:14. В итоге Савен из Франции взял серебро, а победителем Кубка мира среди юниоров стал египтянин Мохаммед Хамза.

ИСТОЧНИК KP.RU