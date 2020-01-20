2020-01-20T15:44:06+03:00
Спорт

Курянин взял бронзу на Кубке мира по рапире

Соревнования проходили во французском городе Экс-ан-Прованс
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Владислав вошел в четверку сильнейших рапиристовВладислав вошел в четверку сильнейших рапиристовФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Курский рапирист Владислав Мыльников занял третье место на этапе Кубка мира по рапире среди юниоров, личные соревнования которого прошли во французском городе Экс-ан-Прованс.

Владислав вошел в четверку сильнейших рапиристов, победив датчанина Йонаса Винтерберга-Поульсена с отрывом всего в одно очко и счетом 15:14. В итоге Савен из Франции взял серебро, а победителем Кубка мира среди юниоров стал египтянин Мохаммед Хамза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Праздник Крещения в Курской области прошел без происшествий
Под Курском обнаружили два артснаряда
В Курской области от переохлаждения умерли три человека
Курская область должна 9 миллиардов рублей
В Курске откроется выставка молодых художников
В колонию под Курском пытались перебросить телефоны
Курянин взял бронзу на Кубке мира по рапире
В Курской области пойдет мокрый снег
Осудили курянина, напавшего на пенсионерок
Курян приглашают на концерт
Под Курском под колесами «Деу» погиб пешеход
СК проверяет гибель 20-летнего курянина на пожаре
В курскую больницу поступили современные аппараты искусственной вентиляции легких
В Курске водитель «Фольксвагена» сбил пешехода и скрылся
Курский мед и продукты пчеловодства заинтересовали зарубежных производителей
Под Курском появился необычный «оркестр»
Под Курском в ДТП с большегрузами погиб человек
В Курске расследуют дело об убийстве на улице Рокоссовского
В Курске спасли мужчину, уснувшего на замерзшем пруду
21 тысяча курян поучаствовали в крещенских купаниях
20-летний парень погиб при пожаре в Курской области
В Курской области увеличилось количество ложных звонков на номер 112
В Курске ВАЗ врезался в столб: один человек погиб, трое ранены
Куряне готовятся отметить Крещение
Новогоднее убранство на Театральной площади Курска останется до 1 февраля