2020-01-20T14:16:32+03:00
Происшествия

Осудили курянина, напавшего на пенсионерок

Мужчина пытался ограбить курянок, сказали в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция вычислила налетчика по камерам видеонаблюденияПолиция вычислила налетчика по камерам видеонаблюденияФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Следственном управлении УМВД России по Курской области окончено расследование уголовного дела по факту разбоя в отношении двух пенсионерок в Золотухинском районе.

В мае прошлого года 40-летний пьяный курянин вечером заметил на улице двоих пенсионерок и пошел за ними. Дождавшись момента, когда вокруг никого не было, он стал избивать женщин, пытаясь ограбить их. Одна из пенсионерок от удара потеряла сознание, другая пыталась позвать на помощь. Местный житель, услышавший призыв о помощи вызвал сотрудников полиции.

Прибывшие оперативники установили личность подозреваемого благодаря камерам видеонаблюдения. В кратчайшие сроки его задержали. Во время следствия он сознался в противоправных действиях.

По уголовному делу, возбужденному по факту разбоя, расследованном в областном следственном управлении были назначены различные экспертизы. Следствием собрано достаточное количество доказательств. Судом он признан виновным в совершении разбойного нападения и приговорен к пяти годам колонии общего режима, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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