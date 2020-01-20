2020-01-20T13:26:32+03:00
Звезды

Курян приглашают на концерт

В филармонии выступит ансамбль "Изюминка"
Ольга ДАНИЛОВА
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Концерт состоится 20 январяКонцерт состоится 20 январяФото: предоставлено пресс-службой
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Образцовый ансамбль современного танца "Изюминка" ДШИ №1 Курска приглашает на отчетный концерт. Он пройдет 20 января в 19.00 в Курской государственной филармонии (ул. Сонина, 4).

Коллектив сформировался в 2004 году из учащихся хореографического отделения - класс преподавателя Ирины Шаталовой. Сегодня в «Изюминке» занимается 85 человек в возрасте от 5 до 16 лет. Изучают классический, народный и современный танец.

В репертуаре различные танцевальные композиции от классики, модерна и танцевального шоу до народного танца.

"Изюминка" является лауреатом и обладателем ГРАН - ПРИ областных, всероссийских и международных конкурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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