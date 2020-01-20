СК проверяет гибель 20-летнего курянина на пожаре
Как уже сообщала КП, 18 января примерно в 19 часов поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Реутово Золотухинского района. В результате пожара погиб 20-летний хозяин дома.
- По этому факту Золотухинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.
Во время осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий выяснилось, что курянин выпивал. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении, сказали в СК региона.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU