В Курской области завели дело по факту сбыта паленого алкоголя

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:22:12+03:00

Курянин пять лет зарабатывал продажей "левого" спиртного

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Житель Беловского района пяти лет покупал людей, занимающихся частным извозом, поддельный алкоголь. Всего он приобрел более 200 ящиков. На некоторых емкостях с алкоголем были нанесены фальсифицированные акцизные марки. Товар мужчина продавал на территории Суджанского района.

На основании постановления прокурора по фактам продажи немаркированной алкогольной продукции, незаконного использования чужого товарного знака, а также использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок следователи завели уголовные дела.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Суджанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU