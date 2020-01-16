В Курской области завели дело по факту сбыта паленого алкоголя
Житель Беловского района пяти лет покупал людей, занимающихся частным извозом, поддельный алкоголь. Всего он приобрел более 200 ящиков. На некоторых емкостях с алкоголем были нанесены фальсифицированные акцизные марки. Товар мужчина продавал на территории Суджанского района.
На основании постановления прокурора по фактам продажи немаркированной алкогольной продукции, незаконного использования чужого товарного знака, а также использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок следователи завели уголовные дела.
Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Суджанского района.
ИСТОЧНИК KP.RU