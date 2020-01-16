2020-01-16T13:22:12+03:00
Происшествия

В Курской области завели дело по факту сбыта паленого алкоголя

Курянин пять лет зарабатывал продажей "левого" спиртного
Ольга ДАНИЛОВА
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Паленым спиртным курянин торговал в Суджанском районеПаленым спиртным курянин торговал в Суджанском районеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Житель Беловского района пяти лет покупал людей, занимающихся частным извозом, поддельный алкоголь. Всего он приобрел более 200 ящиков. На некоторых емкостях с алкоголем были нанесены фальсифицированные акцизные марки. Товар мужчина продавал на территории Суджанского района.

На основании постановления прокурора по фактам продажи немаркированной алкогольной продукции, незаконного использования чужого товарного знака, а также использования для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок следователи завели уголовные дела.

Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Суджанского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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