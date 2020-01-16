В Курске будут выключать свет

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:37:14+03:00

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С 17 по 24 января в Курские электросети будут проводить плановые работы. В связи с этим во всех трех округах Курска пройдут отключения электроэнергии.

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 20 по 24 января с 9.00 до 16.00: ул. Литовская.

С 20 по 24 января с 9.30 до 15.00: ул. Сумская д. 23-27, ул. Моковская д. 11, 11а, 12, 26а, 26в, 28а, 36, 38, 13а, ул. Гаражная, Льговский переулок д. 1-9/2, д. 2-2, ул. Полянская, ул. Новофабричная д. 15-29, ул. Резиновая д. 2/8 -10/9, ул. Харьковская, д. 2/1-8/2, д. 7а, ул. Черняховского д. 1/2 -13/1, ул. Белгородская д. 1/13 – 9/10.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

17 января с 9.30 до 16.00: 1-й Косиновский переулок д. 3-13; 2-14; ул. Косиновская д. 3-71; д. 4-90; ул. Верхняя Казацкая д. 131; д. 167-253; д. 188-242; д. 135-163; д. 144-186; 3-й Косиновский переулок д. 3-51; д. 2-52; Денисовский переулок д. 1-9; д. 4-12; 4-й Косиновский переулок д. 3-51; д. 4-46; ул. Планерная д. 1-27; д. 2-26; 2-й Лётный переулок д. 4-16; ул. Бурцевка д. 17-39; д. 18-34; ул. Скорятина д. 217-225; ул. Верхняя Луговая д. 209, д. 255-319; д. 260-338; д. 157-211; д. 244-258; д. 241-253; ул. Заречная д. 1-41; д. 2-42; д. 44-70; д. 45-69; ул. Нижняя Казацкая д. 1-13; 1-й Заречный переулок д. 1 – 11; ул. Запольная д. 13.

С 20 по 23 января с 9.00 до 17.00: Ахтырский переулок д. 5-11.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 20 по 24 января с 09.30 до 16.00: ул. Соловьиная д. 5-9, д. 68А, д. 68, д. 29-31, д. 32-40; Усадебный переулок д. 1-11, д. 2-14; ул. Аэропортовская д. 1-17, д. 2-14; с/т Ветеран дорожки д. 1-13 (300 человек), ул. Соловьиная, д. 43 – торговая компания «Новые технологии».

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU