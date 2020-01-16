2020-01-16T12:05:12+03:00
Происшествия

Житель Курска вместо запчастей получил посылку с железками

Мошенника задержала полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Злоумышленника задержали в КурскеЗлоумышленника задержали в КурскеФото: Из архива "КП"
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Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курской области задержали подозреваемого в интернет-мошенничествах. Мужчина размещал на различных сайтах объявление о продаже запчастей к мотоциклам. Желающие приобрести товар связывались с продавцом. Тот активно вступал в разговор и соглашался переслать запчасти при условии полной оплаты и предоставлял информацию для отслеживания посылок.

Но вместо заказа потерпевшие получали коробки с металлоломом. Житель Курска перечислил мошеннику 13 тысяч рублей и тоже получил посылку с железками. Полицейские установили еще двух жителей других регионов, пострадавших от действий злоумышленника.

Оперативники выяснили, что к преступлениям причастен 27-летний житель Брянска, который был уже ранее судим за различные имущественные преступления. К тому же мужчина находился в федеральном розыске.

Злоумышленника задержали в Курске, где он проживал на съемной квартире. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». На время следствия он арестован. Сотрудники полиции выясняют причастность злоумышленника к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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