За сутки в Курске на пешеходных переходах сбили трех человек

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:21:47+03:00

Все водители были трезвы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пострадали два пенсионера и 28-летний мужчина

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15 января примерно в 16:30 69-летний водитель «Форда Фокус» ехал от дома 37 по улице Кавказская в направлении улицы Пучковка. Напротив дома № 48, выезжая на Кавказскую на переходе он сбил 80-летнего пешехода. Пенсионер получил травмы.

Тремя часами раньше «Газель Некст» напротив дома № 2 на Привокзальной площади сбила 73-летнюю женщину. ДТП также произошло на переходе. Курянка попала в больницу.

Третье ДТП произошло примерно в 09:28 15 января на Перекальского. Здесь на пешеходном переходе «Форд Фокус» сбил 28-летнего молодого человека. Пешеход получил телесные повреждения. Все водители были трезвы, отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU