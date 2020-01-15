Курская «Соловьиная ночь» стала «Национальным событием года»

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:42:21+03:00

На соискание статуса Лучшее событие года было подано 1800 заявок

Праздник, проводимый в усадьбе Фета, вошел в ТОП-200 лучших событий России

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Праздник «Соловьиная ночь», проводимый в усадьбе А.А. Фета (Золотухинский р-н, д. 1-я Воробьевка), вошел в ТОП-200 лучших событий России и получил статус «Национальное событие года».

В этом году на соискание статуса Лучшее событие года было подано 1800 заявок из 70 регионов России. Полный список Лучших событий года 2020 размещен в отдельном разделе портала eventsinrussia.com/topevents/.

Национальный календарь событий - федеральный проект о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе Министерства Культуры в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».

Оценка производится по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU