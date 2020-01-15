Курская «Соловьиная ночь» стала «Национальным событием года»
Праздник «Соловьиная ночь», проводимый в усадьбе А.А. Фета (Золотухинский р-н, д. 1-я Воробьевка), вошел в ТОП-200 лучших событий России и получил статус «Национальное событие года».
В этом году на соискание статуса Лучшее событие года было подано 1800 заявок из 70 регионов России. Полный список Лучших событий года 2020 размещен в отдельном разделе портала eventsinrussia.com/topevents/.
Национальный календарь событий - федеральный проект о лучших туристических событиях России, созданный по инициативе Министерства Культуры в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».
Оценка производится по целому ряду критериев: оригинальность, масштабность, устойчивость проведения, массовость, развитость инфраструктуры, медиаактивность, сезонность и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU