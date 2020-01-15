Курянам предлагают посчитать уток

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:27:29+03:00

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Курское отделение Союза охраны птиц России и сотрудники Центрально-Черноземного заповедника приглашают курян 18-19 января принять участие во всероссийских учетах зимующих птиц «Серая шейка-2020».

Специалистам-орнитологам зачастую не под силу охватить все места зимовок пернатых, не обо всех местах зимних скоплений уток они знают, поэтому призывают жителей помочь в подсчете. Специалисты рекомендуют заранее пройти намеченный маршрут и скопировать или зарисовать план участка. С собой лучше взять бинокль, фотоаппарат, блокнот и ручку.

Специалисты просят указать в итоговом материале дату, время и место наблюдений, название водоема, маршрут, погоду в день учета, площадь водоема или длину и ширину участка реки, ледовую обстановку, число размещение птиц различных видов, поведение, их отношение к человеку, а также фамилию и инициалы наблюдателя, электронный адрес и телефон. Итоги учета нужно прислать городским координаторам soshnina@zapoved-kursk.ru или на электронную почту Союза охраны птиц России mail@rbcu.ru.

Любителей птиц и желающих пообщаться приглашают также 18 января в 14:00 на Утиный остров в Курске.

ИСТОЧНИК KP.RU