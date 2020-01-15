Курский писатель-фронтовик Петр Михин стал членом Союза писателей

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:32:04+03:00

Первая книга Петра Михина «Война, какой она была» вышла в 2002 году

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Председатель Союза писателей России Николай Иванов вручил 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Петру Михину членский билет.

Фронтовик – автор книг и множества публикаций в средствах массовой информации. Более десяти лет он является членом Союза журналистов России.

Первая книга Петра Михина «Война, какой она была» вышла в 2002 году, в 2014 году - «Так воевали мы и жили», затем – «Внукам о войне». Презентация третьего издания книги «Внукам о войне» состоялась в прошлом году. Сборник дополнен новыми военными историями и фотографиями из личного архива автора.

В нем, как и в предыдущих своих книгах, непосредственный участник жесточайших боев Великой Отечественной войны рассказывает о том, как сражались на передовой советские солдаты, какой ценой была завоевана Победа. Книга была выпущена тысячным тиражом при поддержке администрации Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU