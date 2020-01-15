В Курской области пойдет мокрый снег с дождем

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:57:13+03:00

Незначительная резкость при управлении авто при гололедице может привести к заносу Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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15 января с вечера и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туман, ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха в ночное время 0…-5 ºС, днем -2…+ 3 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем во время гололеда не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в «Службу спасения» по номеру телефона «112».

ИСТОЧНИК KP.RU