Курск - на 78-м месте по уровню зарплат в России

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:32:03+03:00

Работающие куряне по данным Росстата - одни из самых бедных в России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Больше всех получают в российской столице и на Дальнем Востоке

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Обнародован рейтинг российских городов по уровню зарплат за первое полугодие прошедшего года. Согласно рейтингу, в двух из ста крупных российских городов среднемесячная зарплата превышает 90 тысяч рублей. Это Москва (96,9 тысяч рублей) и Южно-Сахалинск (90,6 тысяч рублей). Причем, по данным исследователей приведена "чистая" средняя зарплата россиян согласно данным Росстата.

Также здесь приводится соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора. Так, в столице это соотношение составляет 3, 83. А в Курске, который находится на 78 строчке рейтинга - лишь 1,75 при официальной средней зарплате в 29,5 тысяч рублей по региону.

Правда, сами куряне говорят, что о таких заработках можно только мечтать. В основном заработная плата на доступных на бирже труда вакансиях составляет около 20-25 тысяч рублей до вычета налога.

Беднее курян - жители Орла (80-е место), Брянска (84-е место) и Тамбова (87-е место). А богаче - в Липецке (39-я позиция), Туле (47-я позиция) и Белгороде (54-я позиция).

Самым бедным в России оказался город Шахты. Расчеты делались на основе данных Росстата по крупным и средним предприятиям регионов.

Стандартный потребительский набор для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров, включает 112 товаров и услуг: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU