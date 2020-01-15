Курск - на 78-м месте по уровню зарплат в России
Обнародован рейтинг российских городов по уровню зарплат за первое полугодие прошедшего года. Согласно рейтингу, в двух из ста крупных российских городов среднемесячная зарплата превышает 90 тысяч рублей. Это Москва (96,9 тысяч рублей) и Южно-Сахалинск (90,6 тысяч рублей). Причем, по данным исследователей приведена "чистая" средняя зарплата россиян согласно данным Росстата.
Также здесь приводится соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора. Так, в столице это соотношение составляет 3, 83. А в Курске, который находится на 78 строчке рейтинга - лишь 1,75 при официальной средней зарплате в 29,5 тысяч рублей по региону.
Правда, сами куряне говорят, что о таких заработках можно только мечтать. В основном заработная плата на доступных на бирже труда вакансиях составляет около 20-25 тысяч рублей до вычета налога.
Беднее курян - жители Орла (80-е место), Брянска (84-е место) и Тамбова (87-е место). А богаче - в Липецке (39-я позиция), Туле (47-я позиция) и Белгороде (54-я позиция).
Самым бедным в России оказался город Шахты. Расчеты делались на основе данных Росстата по крупным и средним предприятиям регионов.
Стандартный потребительский набор для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров, включает 112 товаров и услуг: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.
ИСТОЧНИК KP.RU