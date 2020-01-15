2020-01-15T13:35:16+03:00
Общество

Курск стал «Литературным городом России»

Виктору Карамышеву вручили флаг и вымпел
Яна ШЕЛЕСТ
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Такой приятный подарок город получил в День литератора и юбилея известного земляка Евгения НосоваТакой приятный подарок город получил в День литератора и юбилея известного земляка Евгения Носова
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Курск получил звание «Литературный город России». Об этом сегодня объявил председатель Союза писателей России Николай Иванов. Такой приятный подарок город получил в День литератора и юбилея известного земляка Евгения Носова.

— Город богат на таланты. Куряне пишут прозу, стихи. Наибольшей популярностью у читателей пользуются произведения о Великой Отечественной войне. Среди наиболее известных авторов Петр Алексеевич Михин, который прошел всю войну, а затем воспитывал суворовцев. Еще один известный автор пронзительных произведений - Евгений Иванович Носов, которому сегодня исполнилось бы 95 лет. Подрастает и юная смена - около трехсот воспитанников курского Литературного лицея серьезно увлечены творчеством. Союз писателей России считает, что областной центр достоин носить звание литературного города, - сказал Николай Федорович.

Он вручил главе города Курска Виктору Карамышеву флаг и вымпел со знаком «Литературный город России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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