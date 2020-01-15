Курские школьники напишут сочинение на тему послания Путина

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:42:01+03:00

Сотрудники мэрии и горсобрания собрались, чтобы послушать, что говорит Президент Фото: предоставлено пресс-службой

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15 января в администрации Курска работает одна из площадок, где смотрят прямую трансляцию ежегодного Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

Здесь с основными направлениями внутренней и внешней политики на ближайшее время знакомятся глава города Курска Виктор Карамышев, руководители подразделений горадминистрации, депутаты Курского Городского Собрания, общественники и учащиеся курской школы № 50.

Сегодня же основные тезисы Послания глава города обсудит с представителями курского регионального отделения ОНФ. А старшеклассникам предстоит написать сочинение о своих впечатлениях об услышанном.

ИСТОЧНИК KP.RU