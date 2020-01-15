Курские школьники напишут сочинение на тему послания Путина
15 января в администрации Курска работает одна из площадок, где смотрят прямую трансляцию ежегодного Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
Здесь с основными направлениями внутренней и внешней политики на ближайшее время знакомятся глава города Курска Виктор Карамышев, руководители подразделений горадминистрации, депутаты Курского Городского Собрания, общественники и учащиеся курской школы № 50.
Сегодня же основные тезисы Послания глава города обсудит с представителями курского регионального отделения ОНФ. А старшеклассникам предстоит написать сочинение о своих впечатлениях об услышанном.
ИСТОЧНИК KP.RU