2020-01-15T12:33:22+03:00
Происшествия

В Курске иномарка сбила пенсионерку

ДТП произошло на Парковой
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина попала в больницуЖенщина попала в больницуФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 14 января примерно в 13 часов 20 минут.

29-летний водитель автомобиля «Инфинити» ехал по улице Белгородская в направлении площади Рокосовского Курска. Напротив дома №10 по улице Парковая он сбил 70-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, рассказали в ГИБДД региона.

В результате ДТП женщина-пешеход с ранениями различной степени тяжести была доставлена в ОБУЗ КГКБ №4. Водитель трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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