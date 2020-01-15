В Курске иномарка сбила пенсионерку
ДТП произошло на Парковой
Женщина попала в больницуФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 14 января примерно в 13 часов 20 минут.
29-летний водитель автомобиля «Инфинити» ехал по улице Белгородская в направлении площади Рокосовского Курска. Напротив дома №10 по улице Парковая он сбил 70-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля, рассказали в ГИБДД региона.
В результате ДТП женщина-пешеход с ранениями различной степени тяжести была доставлена в ОБУЗ КГКБ №4. Водитель трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU