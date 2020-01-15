В курской системе «112» идут профилактические работы

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:50:16+03:00

Дозвониться в службу может быть проблематично Фото: Из архива "КП"

Дозвониться в службу может быть проблематично

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В курской системе «112» идут работы по модернизации и обновлению программного обеспечения. Из-за этого могут возникать проблемы со связью с диспетчерами экстренной службы.

Если по техническим причинам вам не удалось дозвониться в службу «112», вы можете напрямую вызвать экстренные службы с мобильного телефона по номерам 101, 102, 103 и 104. В сетях местной телефонной связи по-прежнему действуют двузначные номера 01,02,03 и 04.

Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» действует с 2008 года. В год сюда поступает более одного миллиона обращений курян.

ИСТОЧНИК KP.RU