У курянина за долги арестовали «Лексус»

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:11:33+03:00

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Житель Курской области задолжал банку около 2,8 миллионов рублей, но возвращать деньги не торопился. Судебные приставы установили, что у должника имеется автомобиль Lexus LX. В ходе рейда транспортное средство арестовали.

Должник не воспользовался предусмотренным законом правом самостоятельной реализации арестованного имущества. Автомобиль передали банку в счет погашения задолженности.

Оставшийся долг гражданин погасил добровольно. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU