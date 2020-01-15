2020-01-15T11:11:33+03:00
Общество

У курянина за долги арестовали «Лексус»

Мужчина задолжал банку почти три миллиона
Яна ШЕЛЕСТ
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Должник возвращать деньги не торопилсяДолжник возвращать деньги не торопилсяФото: Из архива "КП"
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Житель Курской области задолжал банку около 2,8 миллионов рублей, но возвращать деньги не торопился. Судебные приставы установили, что у должника имеется автомобиль Lexus LX. В ходе рейда транспортное средство арестовали.

Должник не воспользовался предусмотренным законом правом самостоятельной реализации арестованного имущества. Автомобиль передали банку в счет погашения задолженности.

Оставшийся долг гражданин погасил добровольно. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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