У курянина за долги арестовали «Лексус»
Мужчина задолжал банку почти три миллиона
Должник возвращать деньги не торопилсяФото: Из архива "КП"
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Житель Курской области задолжал банку около 2,8 миллионов рублей, но возвращать деньги не торопился. Судебные приставы установили, что у должника имеется автомобиль Lexus LX. В ходе рейда транспортное средство арестовали.
Должник не воспользовался предусмотренным законом правом самостоятельной реализации арестованного имущества. Автомобиль передали банку в счет погашения задолженности.
Оставшийся долг гражданин погасил добровольно. Исполнительное производство завершилось фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU