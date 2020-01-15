2020-01-15T09:45:24+03:00
Происшествия

Курской многодетной семье чиновники выдали участок без коммуникаций

Суд обязал провести к наделу воду, свет и газ
Ольга ДАНИЛОВА
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Администрацию обязали провести коммуникации через судАдминистрацию обязали провести коммуникации через судФото: Светлана ВОЛКОВА
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Администрация Железногорска предоставила семье с четырьмя маленькими детьми в собственность бесплатно земельный участок из категории земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства.

- Как показала проверка, этот участок не обеспечен объектами инженерной инфраструктуры. На нем нет водоотведения, водо- электро- и газоснабжения, а также подъездных путей, - отметили в прокуратуре региона. - Эти нарушения не позволяют использовать участок земли по целевому назначению – для индивидуального жилищного строительства.

Железногорский межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать администрацию Железногорска обеспечить земельный участок объектами инженерной и дорожной инфраструктуры.

Требования прокурора суд полностью удовлетворил. Теперь дело за исполнением решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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