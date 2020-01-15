Победителями муниципального этапа олимпиад стали 94 курских школьника

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:31:28+03:00

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Курские школьники приняли активное участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады, проходившем в 2019 – 2020 учебном году. Олимпиады проводились по 24 учебным предметам.

Как сообщили в комитете образования Курска, в этом учебном году в муниципальном этапе участвовали 3143 учащихся 7 – 11 классов – победители и призеры школьного этапа олимпиады текущего учебного года, а также победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, причем многие из них участвуют в олимпиадах по нескольким предметам.

Наибольшее число курских школьников состязались в олимпиадах по обществознанию – 315 человек, истории – 276 участников, математике – 275 человек, литературе – 256, русскому языку – 254, английскому языку – 199, физике – 157 и физической культуре – 146.

По результатам муниципального этапа олимпиад победителями стали 94 школьника, призерами - 666.

Наибольшее число победителей и призеров обучаются в лицеях №№ 6, 21, гимназиях № 4, 44, 25, школах №№ 7, 29, 42, 60, 59, 43, 45, 32, 10.

С 1 сентября 2020 года победителям муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников будет назначена стипендия Главы города, учителям, их подготовившим, 10%-я надбавка к заработной плате, а победителям олимпиад - выпускникам 11-х классов - будет выплачено единовременное денежное поощрение.

ИСТОЧНИК KP.RU