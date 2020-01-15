2020-01-15T13:46:37+03:00
Общество

Курян приглашают присоединиться к акции "Покормите птиц!"

Акция проводится в память о курском писателе-фронтовике Носове
Ольга ДАНИЛОВА
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Экологическая акция проходит по всей странеЭкологическая акция проходит по всей странеФото: Светлана ВОЛКОВА
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15 января в 11.00 Культурный центр семейного чтения и досуга им. А.П. Гайдара (Магистральный пр-д, 17) приглашает жителей и гостей города стать участниками экологической акции «Покормите птиц зимой!» в рамках проекта «Добрый след гайдаровцев».

Впервые эта акция прошла в России зимой 2002 года в память об известном писателе Евгении Ивановиче Носове. В январе 2003 года к акции присоединился и Курск - родина писателя. Тогда же Союз охраны птиц России предложил 15 января, день рождения Евгения Носова, объявить Днём зимующих птиц и внести в Российский экологический календарь.

Курян и гостей города ожидает:

просмотр фрагментов документального фильма С. Герасимовой «Человек на земле», посвященного жизни и творчеству Е.И. Носова (2015 г.);

художественное чтение отрывков из рассказов Е. И. Носова «Покормите птиц зимой…» и «Тридцать зерен» в исполнении воспитанников филиала Литературного лицея «Гайдаровцы»;

изготовление кормушек для птиц, которые юные участники «Гайдаровского десанта» развесят на деревьях.

Прохожие получат из рук гайдаровцев буклеты, призывающие беречь природу и помогать птицам в суровые зимние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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