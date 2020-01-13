2020-01-13T15:12:01+03:00
Происшествия

Под Курском задержали закладчиков

При себе у молодых людей было 17 свертков с наркотиками
Яна ШЕЛЕСТ
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Общая масса изъятого вещества составила более 20 граммовОбщая масса изъятого вещества составила более 20 граммовФото: Из архива "КП"
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В Железногорске в ходе спецмероприятия полицейские задержали закладчиков синтетических наркотиков. Молодые люди пытались сделать тайник-закладку в одном из подъездов многоквартирного дома. При себе у них было 17 свертков с расфасованными наркотическими веществами.

Остальные закладки полицейские изъяли в разных частях города. Общая масса изъятого вещества составила более 20 граммов. Молодые люди пояснили, что нашли в интернете объявление о быстром заработке.

Поработать им удалось меньше двух недель. Сейчас закладчиков арестовали. В отношении них возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее «КП» рассказывала о задержании в Курске 16-летней девушки и 17-летнего парня, у которых нашли пять свертков с наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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