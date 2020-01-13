Под Курском задержали закладчиков
В Железногорске в ходе спецмероприятия полицейские задержали закладчиков синтетических наркотиков. Молодые люди пытались сделать тайник-закладку в одном из подъездов многоквартирного дома. При себе у них было 17 свертков с расфасованными наркотическими веществами.
Остальные закладки полицейские изъяли в разных частях города. Общая масса изъятого вещества составила более 20 граммов. Молодые люди пояснили, что нашли в интернете объявление о быстром заработке.
Поработать им удалось меньше двух недель. Сейчас закладчиков арестовали. В отношении них возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Ранее «КП» рассказывала о задержании в Курске 16-летней девушки и 17-летнего парня, у которых нашли пять свертков с наркотиками.
ИСТОЧНИК KP.RU