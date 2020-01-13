Курские школьники могут претендовать на грант в 125 тысяч рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:05:46+03:00

Претендовать на него смогут ребята, проявившие особые способности в области математики и информатики

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Министерство просвещения утвердило правила выплаты грантов школьникам, проявившим особые способности в области математики, информатики и цифровых технологий.

На денежное поощрение могут претендовать победители и призеры олимпиад всероссийского или международного уровней и других интеллектуальных конкурсов, а также школьники, чьи научно-исследовательские работы получили практическое применение. Единственное ограничение – кандидаты должны быть младше 18 лет.

Гранты предоставят в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Денежное поощрение в размере 125 тысяч рублей будет выплачиваться единоразово. В этом году его смогут получить 850 школьников, в 2021 году – 3550 учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU